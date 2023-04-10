2023-04-10T16:46:58+03:00
2023-04-10T16:46:58+03:00
2023-04-10T16:46:58+03:00
2023
https://1prime.ru/cripta/20230410/840334812.html
СМИ: хакеры украли почти четверть активов у южнокорейской криптобиржи
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Южнокорейская криптобиржа GDAC подверглась взлому, хакеры вывели различные криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов), передает агентство Ренхап... ПРАЙМ, 10.04.2023
криптовалюты, финансы, новости, южная корея, криптобиржи, криптовалюта, хакеры, gdac
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Южнокорейская криптобиржа GDAC подверглась взлому, хакеры вывели различные криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов), передает агентство Ренхап.
"Хакеры похитили у южнокорейской криптобиржи GDAC криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов)", — говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, сумма похищенных криптовалют составляет около 23% от общего объема активов, находящихся на хранении у биржи. Согласно информации агентства, взлом произошел в воскресенье.
По данным биржи, некоторые активы, скорее всего, были отправлены на зарубежные криптовалютные биржи.
"Услуги GDAC по вводу и выводу средств приостановлены", — отмечает агентство со ссылкой на заявление биржи.
Согласно информации агентства, GDAC сообщила о случившемся в полицию.