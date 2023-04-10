МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Южнокорейская криптобиржа GDAC подверглась взлому, хакеры вывели различные криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов), передает агентство Ренхап. ЦБ впервые раскрыл сумму вложений россиян в криптовалюту

"Хакеры похитили у южнокорейской криптобиржи GDAC криптовалюты на сумму более 20 миллиардов вон (15 миллионов долларов)", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство, сумма похищенных криптовалют составляет около 23% от общего объема активов, находящихся на хранении у биржи. Согласно информации агентства, взлом произошел в воскресенье.

По данным биржи, некоторые активы, скорее всего, были отправлены на зарубежные криптовалютные биржи.

"Услуги GDAC по вводу и выводу средств приостановлены", — отмечает агентство со ссылкой на заявление биржи.

Согласно информации агентства, GDAC сообщила о случившемся в полицию.