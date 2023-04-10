МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднимается более чем на 4%, впервые с конца марта преодолев порог в 29 тысяч долларов за монету, следует из данных торгов. Нефть перешла к снижению в ожидании экономической статистики

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.36 мск дорожал на 4,6% за сутки — до 29 160 долларов. По данным биржи, показатель превысил отметку в 29 тысяч впервые с 30 марта.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,45% — в среднем до 29 136 долларов. Динамика также приводится за сутки.

В среду мировые инвесторы ожидают данные о потребительских ценах в США. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 5,2% с 6% месяцем ранее. Аналитики отмечают, что статистика может дать биткоину шанс преодолеть сопротивление, расположенное вблизи текущих уровней.

"Данные по инфляции за март, которые будут опубликованы в ближайшую среду, могут стать катализатором для биткоина, чтобы протестировать и преодолеть область сопротивления в 28-29 тысяч долларов", — приводит портал MarketWatch мнение аналитика криптобиржи Bitbank Юи Хасэгава (Yuya Hasegawa).