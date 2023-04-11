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2023
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Стоимость биткоина растет примерно на семь процентов
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Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.23... ПРАЙМ, 11.04.2023
криптовалюты, финансы, новости, биткоин, криптовалюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.23 мск биткоин дорожал на 6,9% — до 30,267 тысячи долларов.
А по данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,99% — до 30,287 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.