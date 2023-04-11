МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. ЦБ впервые раскрыл сумму вложений россиян в криптовалюту

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.23 мск биткоин дорожал на 6,9% — до 30,267 тысячи долларов.

А по данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,99% — до 30,287 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.