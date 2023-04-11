МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Во вторник биткоин впервые за десять месяцев прорвал вверх ключевой уровень 30 000 долларов США, продолжив устойчивый рост на ожиданиях завершения агрессивного цикла ужесточения политики ФРС. Аналитики оценили шансы биткоина стать защитным активом

На азиатской сессии биткоин поднимался до 30 438 долларов, а на момент написания материала торговался с сростом на 2%, по 30 262 доллара. С начала апреля он вырос примерно на 6%, а за март подскочил на 23%.

Вышедшие в пятницу сильные данные по занятости вне сельского хозяйства США указали на устойчивость американской экономики.

Вместе с тем дестабилизация банковского сектора, спровоцированная крахом Silicon Valley Bank, заставила инвесторов ожидать менее агрессивных действий ФРС.

На момент написания статьи эфир торговался с ростом на 0,75%, по 1 925,80 доллара, недалеко от достигнутого на прошлой неделе максимума за восемь месяцев 1 942 50.

На этой неделе должна быть завершена модернизация блокчейн-сети, которая обеспечит инвесторам криптовалютного рынка доступ к эфиру на сумму более 33 млрд долларов.