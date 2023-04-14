МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром поднимается на 3%, достигнув 31 тысяч долларов — впервые с 8 июня прошлого года, следует из данных торгов. Генпрокурор предложил урегулировать работу криптовалютных платформ

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.04 мск дорожает на 2,97% за сутки, до 30,92 тысячи долларов.

А минутами ранее цена биткоина на Binance достигла ровно 31 тысячи долларов — впервые с 8 июня 2022 года.