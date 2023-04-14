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Стоимость биткоина достигла 31 тысячи долларов впервые с 8 июня
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Стоимость биткоина в пятницу утром поднимается на 3%, достигнув 31 тысяч долларов — впервые с 8 июня прошлого года, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов... ПРАЙМ, 14.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром поднимается на 3%, достигнув 31 тысяч долларов — впервые с 8 июня прошлого года, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.04 мск дорожает на 2,97% за сутки, до 30,92 тысячи долларов.
А минутами ранее цена биткоина на Binance достигла ровно 31 тысячи долларов — впервые с 8 июня 2022 года.