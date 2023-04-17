МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России предполагает, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В России впервые рассмотрят дело о присвоении средств криптобиржи

"Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта… не должна использоваться, а для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима", — сказала она на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме.

Для этих целей предполагается создание специальных уполномоченных организаций, добавила она.

Как уточнил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, в рамках экспериментального правового режима будет делаться анализ, какие это могут быть организации. "Сейчас как раз ведется дискуссия вместе с правительством, чтобы была понятна их сфера деятельности, какими банками они обслуживаются и так далее, насколько они могут взаимодействовать с представителями, которые занимаются внешнеторговой деятельностью. Чуть позднее будет понятно и по наименованию", — отметил он.

На первом этапе это в любом случае будут организации с госучастием, не исключается, что в последующем могут быть и частные, добавил Гузнов.

В конце марта глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге — почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой.

Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.

Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.