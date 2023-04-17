МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Криптовалюту во внешних расчетах можно использовать для обхода санкций, при этом механизмы таких расчетов безопасны при учете технологических ограничений, прокомментировал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. В Минфине рассказали о новых способах определения цены нефти для налогов

Ранее в понедельник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что Банк России предполагает, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента. Также наряду с "криптой" регулятор готов отработать использование цифровых финансовых активов для международных расчетов.

"Криптовалюты в данном случае предполагается использовать для обхода санкций. Сами механизмы расчетов безопасны, при условии учета технологических ограничений", — сообщил Пермяков, комментируя заявление Набиуллиной.

Кроме того, стоит учитывать и политическую составляющую. Например, Binance в прошлом году ограничила операции с криптой для российских пользователей. "Что касается крипторубля, то пока говорить о том, насколько он применим и в каких случаях, рано", — заключил эксперт.