МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance следует глобальным санкционным правилам и применяет санкционные ограничения к гражданам РФ в полном объеме, заявил представитель РИА Новости в ответ на запрос с снятии лимитов с депозитов россиян на бирже.

Binance отменила введенный в прошлом году лимит на хранение криптоактивов для пользователей из России в 10 тысяч евро, сообщило ранее во вторник издание РБК со ссылкой на ответ техподдержки Binance.

"Binance следует глобальным санкционным правилам и применяет санкции к людям, организациям, юридическим лицам и странам, которые были занесены международным сообществом в черный список, отказывая таким субъектам в доступе к платформе Binance. Все текущие ограничения, связанные с санкциями в отношении граждан России, применяются платформой и ее юридическими лицами в Евросоюзе в полном объеме", — сообщил представитель Binance.

"В соответствии с санкционными правилами Европейского Союза (ЕС) в отношении России, юридическим лицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ юридическим лицам, учрежденным в России, а также гражданам России, за исключением категории лиц, которые являются гражданами или резидентами ЕЭЗ или Швейцарии. Также пользователям из Крыма, ДНР, ЛНР доступ к платформе запрещен", — напомнил он.

В соответствии с десятым пакетом ограничительных мер ЕС в отношении России доступ к покупке и продаже долларов США и евро на P2P-платформе Binance для граждан России, а также любых физических лиц, проживающих в России, вне зависимости от национальности, запрещен, также указал представитель биржи.

"Команда Binance по соблюдению требований насчитывает более 750 человек по всему миру, и около половины из них непосредственно участвуют в работе по контролю за санкциями, такой как борьба с отмыванием денег, скрининг имен, адаптация "Знай своего клиента" (KYC и KYB) и мониторинг сети", — добавил представитель биржи.