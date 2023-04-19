ДОХА, 19 апр — ПРАЙМ. Первая в мире криптовалюта, которая отвечает принципам мусульманского права, — Islamic Coin — станет доступна для широкого круга потребителей в мае, сообщил изданию Arabian Business один из ее соучредителей Мухаммед аль-Хашеми. Аналитик рассказал о способах использовать криптовалюту для обхода санкций

Как уточнило издание, Islamic Coin, которая сейчас находится в режиме частных продаж, работает на основе исламской базы данных для цифровых активов Haqq Blockchain, которая совместима с тысячами приложений по всему миру. Haqq строго соблюдает исламские принципы и традиции в области финансов, а Islamic coin является ее криптовалютой.

"Исламская криптовалюта, которая пока находится режиме частных продаж, получает поддержку со стороны венчурных капиталов и финансовых учреждений. Эта поддержка укрепит доверие и уверенность сообщества в привлекательности валюты до ее публичного выпуска в мае", — сказал он.

По словам аль-Хашеми, до сих пор нет "чистой", халяльной с точки зрения ислама, системы и среды, куда мусульмане могут прийти и реализовать свои проекты.

"Под этим я не подразумеваю, что биткойн или другие криптовалюты не являются халяльными. Я не могу судить, но, если вы посмотрите на доступные блокчейны на рынке, нет смысла, например, размещать исламский проект в блокчейн, который одновременно имеет казино, азартные игры или другой проект, который взимает проценты, — все это противоречит принципам исламского права", — отметил предприниматель.

По данным издания, ожидается, что к 2024 году мировой рынок исламских финансов превысит 3,69 триллиона долларов на фоне растущего интереса к финансированию по исламскому праву.