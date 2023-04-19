МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американская Intel объявила о прекращении производства серии чипов для майнинга под названием Blockscale, сообщает новостной портал Tom's Hardsware, приводя слова официального представителя компании. Аналитик рассказал о способах использовать криптовалюту для обхода санкций

"Поскольку приоритетны для нас инвестиции в IDM 2.0, мы прекращаем срок службы ASIC Intel Blockscale 1000 Series, продолжая поддерживать наших клиентов Blockscale", — приводит новостной портал слова представителя Intel, ссылающегося на текущую стратегию компании — под названием IDM 2.0, согласно которой Intel передает производство части своих чипов внешним подрядчикам.

Как напоминает Tom's Hardware, годом ранее Intel объявила о запуске новой серии чипов для майнинга под названием Blockscale. На момент вхождения в этот рынок компания ожидала роста прибыли до 2,8 миллиарда долларов за период с 2021 по 2025 год.

Представитель компании также заявил, что Intel продолжит следить за рынком криптовалют, однако пока что о каком-либо продолжении серии заявлено не было. Компания также сообщила, что будет принимать заказы на чипы до октября текущего года и отправлять их до апреля 2024 года. Тем временем Intel удалила со своего веб-сайта страницы, касающиеся Blockscale.

Цена биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance на момент публикации превышала 30 тысяч долларов. Удорожание этой самой популярной криптовалюты наблюдается в последнее время, а с начала года она забралась на новые ценовые высоты с отметки 16,5 тысяч долларов.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.