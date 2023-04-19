МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Госдума может принять закон о майнинге в июне, заявил агентству РИА Новости председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Аналитик рассказал о способах использовать криптовалюту для обхода санкций

"Комитет завтра рассмотрит законопроект и вынесет его на рассмотрение Госдумы в мае. Первое чтение — 90% в мае, и, думаю, что в июне примем закон окончательно", — сказал он.

По словам Аксакова, скорее всего, сегодня в ГД будет внесен законопроект "об использовании криптовалют для взаиморасчетов с внешними партнерами, экономическими партнерами" в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

"Регулятор будет определять, кто может использовать цифровые платформы и как это будет работает, то есть правила игры и так далее", — добавил парламентарий.

Ранее он заявлял агентству, что в отношении законопроекта о майнинге идет досогласование позиций и пока нет отзыва правительства РФ. В связи с этим замглавы Минфина России Алексей Моисеев пояснил РИА Новости, что отзыва нет, "потому что до сих пор не сформирована полностью позиция правительства по поправкам" в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (КОАП, УК, УПК).

Вместе с тем, Моисеев напомнил, что позиция правоохранительных органов заключается в том, что если и принимать закон о майнинге, то надо править и кодексы. "Поэтому поправки в КОАП требуются, поправки в УК, УПК в части процессуальных вопросов, связанных с изъятием в случае чего, все эти вещи, арестом. Это еще не готово, нам пока не удалось это все доработать, хотя прогресс там уже очень серьезный", — добавил замминистра. Стало известно, когда станет доступна первая в мире халяльная криптовалюта

"Условно говоря, если суд принимает решение арестовать все эти средства, сейчас это недвижимость, движимость, наличные или безналичные деньги, то "крипту", по идее, тоже надо добавить, но это все надо прописывать в УПК. Или там коррупционные правонарушения, тоже самое", — пояснил Моисеев. По его словам, все это нужно изменять, и правоохранительные органы на этом справедливо настаивают.

"Поэтому отзыва нет по этим причинам, но при этом мы, естественно, не против, если комитет Аксакова начнет смотреть законопроект и по майнингу, и по ЭПР для того, чтобы уже начать их дорабатывать. Потому что эти законы, они более сложные будут, чем поправки в кодексы. И здесь мы не возражаем и, конечно, будем принимать участие в этой работе", — заключил Моисеев.