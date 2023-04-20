МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase получила лицензию на работу на Бермудских островах, следует из сообщения биржи. В Binance заявили, что применяют санкции к россиянам в полном объеме

"Бермудские острова были выбраны в качестве одного из наших международных центров, поскольку Денежно-кредитное управление Бермудских островов является очень уважаемым и опытным финансовым регулирующим органом, возглавляемым исполнительной командой и советом директоров мирового уровня", — говорится в сообщении.

Глава биржи Брайан Армстронг во вторник заявлял, что Coinbase будет рассматривать варианты инвестирования за рубежом, включая переезд из США в другие страны, если американское государство не изменит регулирование в области криптовалют.

Coinbase также отметила, что будет создавать регулируемые организации и локальные операции в юрисдикциях с высоким уровнем регулирования за рубежом, чтобы сосредоточиться на международном росте. Криптобиржа ориентирована на развитие своей деятельности в Великобритании, ОАЭ, Сингапуре, Бразилии, Канаде.

Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2022 года штат составлял 4,51 тысячи сотрудников.