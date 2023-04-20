МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России готов быть гибким в вопросе расчетов бизнеса с зарубежными контрагентами через криптовалюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Государственной думе. Coinbase будет работать на Бермудских островах

"Мы считаем, что в новых условиях возможно и нужно ограниченно использование криптовалют для внешних расчетов. Внешние расчеты у нас затруднены, мы ведем большую работу с иностранными регуляторами, но мы готовы быть гибкими и дать возможность предпринимателям рассчитываться с зарубежными контрагентами через "крипту", если поможет это им решать их проблемы", — сказала она.