Европарламент утвердил правила для регулирования рынка криптовалют в ЕС
Европарламент впервые согласовал правила для регулирования рынка криптовалют
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр — ПРАЙМ. Европейский парламент (ЕП) согласовал в четверг первые общие для Евросоюза правила, касающиеся криптоактивов, говорится в пресс-релизе ЕП.
"Европарламент утвердил первые правила ЕС для отслеживания переводов криптоактивов, недопущения отмывания средств, а также регулирования правил защиты клиентов", — отмечается в релизе.
Новой европейский закон о регулировании рынков криптоактивов (MiCA) предусматривает регистрацию поставщиков услуг, желающих работать на европейском финансовом рынке. На переводы в криптовалютах будут распространяться правила, действующие в отношении традиционных банковских переводов. В частности, будет необходимо сохранять информацию об отправителе и получателе средств.
Согласно новым правилам, клиенты должны иметь всю необходимую информацию о поставщиках услуг, а также рисках использования криптоактивов.
В свою очередь, власти получат возможность противодействовать использованию этих технологий преступниками и террористами.
После окончательного утверждения Советом ЕС новые правила будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.
https://1prime.ru/cripta/20230420/840432445.html
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