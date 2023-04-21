МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Клиентам криптобиржи Binance из России стало доступно пополнение депозитов с кошельков Qiwi и через банковские карты, выпущенные в России, выяснил корреспондент РИА Новости. ЦБ готов быть гибким в вопросе расчета бизнеса через криптовалюту

"Вы можете сделать депозит на нашей платформе с помощью российской карты через Qiwi", — подтвердили в службе поддержки Binance.

Также в пользовательском аккаунте указано, что "поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России".

Среди валют, которыми можно пополнить депозит, предлагаются рубли, турецкие лиры, британские фунты, евро, казахстанский тенге, австралийский доллар, украинская гривна, чешская крона и ряд других, однако нет долларов США. Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о майнинге в мае

В марте прошлого года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России. Ранее в этом году представитель биржи сообщил РИА Новости, что Binance запретила гражданам России и лицам, проживающим в стране, сделки с долларами и евро через сервис перевода средств между физическими лицами (P2P) в связи с принятым ЕС десятым пакетом санкций.

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.