МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 6% в среду, находится у 29 тысяч долларов, следует из данных торгов. "Фортум" по требованию Росимущества сменил гендиректора

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.10 мск дорожал на 5,99% за сутки — до 29 021 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6% — в среднем до 29 027 долларов. Динамика также приводится за сутки.

По словам главы занимающейся предоставлением информации о криптовалюте Kaiko Амбр Субиран (Ambre Soubiran), которую цитирует агентство Блумберг, на рынке цифровых активов наблюдается снижение объема и ликвидности, что привело к повышенной волатильности.

"На данный момент это свидетельствует о том, что, несмотря на положительные настроения вокруг цен на эти активы, рынок еще не вернулся к показателям до кризиса 2022 года с точки зрения объема и, самое главное, глубины рынка", — сказала Субиран. За 2022 год стоимость биткоина обвалилась боле чем на 60%.