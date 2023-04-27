Замглавы Минфина назвал криптовалюту злом и предупредил россиян о рисках
Замглавы Минфина Моисеев: криптовалюта — в целом зло, инвестирующие в нее сильно рискуют
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Криптовалюта в целом является злом, люди, которые инвестируют в нее свои сбережения, сильно рискуют, но есть отдельные ситуации, такие как внешнеторговые сделки, когда ею можно пользоваться, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Конечно, крипта – в целом зло, я считаю, что люди, которые инвестирует туда свои накопления, очень сильно рискуют… Но могут быть отдельные ситуации, при которых криптой можно пользоваться", — заявил он, выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".
Речь идет об использовании криптовалюты во внешнеторговой деятельности, отметил Моисеев и напомнил, что соответствующий законопроект рассматривается комитетом Госдумы по финрынку.
"Мы пойдем путем проведения эксперимента… Если законопроект будет принят, будет образован некий комитет, куда будут входить представители ряда министерств, Банка России и правоохранительных органов, которые будут давать разрешения отдельным операторам использовать эту криптовалюту во внешнеторговых сделках", — рассказал замминистра.
Он предположил, что процесс обеспечения законодательной базы для этого эксперимента затянется до конца года.
https://1prime.ru/cripta/20230427/840486268.html
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