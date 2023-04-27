МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Криптовалюта в целом является злом, люди, которые инвестируют в нее свои сбережения, сильно рискуют, но есть отдельные ситуации, такие как внешнеторговые сделки, когда ею можно пользоваться, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин призвал использовать все некриминальные способы внешних расчетов

"Конечно, крипта – в целом зло, я считаю, что люди, которые инвестирует туда свои накопления, очень сильно рискуют… Но могут быть отдельные ситуации, при которых криптой можно пользоваться", — заявил он, выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

Речь идет об использовании криптовалюты во внешнеторговой деятельности, отметил Моисеев и напомнил, что соответствующий законопроект рассматривается комитетом Госдумы по финрынку.

"Мы пойдем путем проведения эксперимента… Если законопроект будет принят, будет образован некий комитет, куда будут входить представители ряда министерств, Банка России и правоохранительных органов, которые будут давать разрешения отдельным операторам использовать эту криптовалюту во внешнеторговых сделках", — рассказал замминистра.

Он предположил, что процесс обеспечения законодательной базы для этого эксперимента затянется до конца года.