МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена объяснила предложенный ранее налог в 30% на электроэнергию для майнинга криптовалюты защитой окружающей среды, следует из документа на сайте Белого дома. Замглавы Минфина назвал криптовалюту злом и предупредил россиян о рисках

Акцизный налог в 30% на электроэнергию, используемую для криптомайнинга криптовалюты, был предложен администрацией Байдена в бюджете на 2024 год, опубликованном 9 марта. Согласно документу, акцизный налог будет вводиться поэтапно в течение трех лет по ставке 10% в первый год, 20% во второй и 30% после этого.

"Одно из новых предложений в бюджете этого года — акцизный налог на энергию для добычи цифровых активов (DAME) — является примером приверженности президента решению как давних национальных проблем, так и возникающих рисков… После поэтапного введения налога компании будут облагаться налогом в размере 30% от стоимости электроэнергии, используемой ими в криптомайнинге", — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что налог побудит компании начать лучше учитывать вред, который они наносят обществу, в частности загрязнение окружающей среды и повышение цен на электроэнергию.

"Воздействие криптомайнинга на окружающую среду существует даже тогда, когда майнеры используют существующую чистую электроэнергию", — подчеркивает администрация Байдена. Например, в населенных пунктах с гидроэнергетикой, где часто располагаются криптомайнинговые предприятия, увеличение потребления электроэнергии майнерами снижает количество доступной чистой электроэнергии, повышая цены и увеличивая общую зависимость от более грязных источников электроэнергии.

Администрация приводит в тексте сообщения данные New York Times, согласно которым количество электроэнергии, используемой для майнинга криптовалюты в США в 2022 году, было аналогично тому, что используется для питания всех домашних компьютеров страны или освещения жилых помещений.