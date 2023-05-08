МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance дважды за последние два дня приостанавливала вывод биткоинов, следует из сообщения биржи. Азиатские биржи завершили торги понедельника в основном ростом

"Мы временно закрыли вывод средств из-за большого количества незавершенных операций. Наша команда в настоящее время работает над исправлением ситуации и возобновит вывод средств как можно скорее", — сообщила биржа в соцсети Twitter. Сообщений о приостановки было два за последние два дня.

Согласно порталу Coindesk, число неподтвержденных операций, связанных с торговлей биткоином, достигало 400 тысяч, что выше соответствующих уровней, которые были на пике покупательской активности на этом рынке в 2018 и 2021 годах.

По состоянию на 13.57 мск на бирже Binance стоимость биткоина снижается на 3,2%, до 27,92 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.

Binance – ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.