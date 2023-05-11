МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Россияне получат доступ к платформе для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on до конца года, ее представили участники форума "Сильные идеи для нового времени", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Набиуллина рассказала о применении криптовалюты во внешних расчетах

"Платформа для бесплатного изучения блокчейна и других современных технологий станет доступна россиянам к концу года. Участники форума "Сильные идеи для нового времени" представили платформу для обучения сквозным технологиям и ИТ-технологиям. Сейчас пилотный проект реализуется в одном из московских вузов и к концу 2023 года станет доступен жителям России", — рассказали в НТИ.

Там отметили, что на платформе уже есть инструменты по технологиям распределенного реестра, позже на ней появится контент по машинному обучению, искусственному интеллекту, анализу данных, интернету вещей и другим технологиям. Для обычных пользователей доступ к контенту бесплатный, также будет доступна платная расширенная подписка.

"Накопив базу обучающих материалов и максимально автоматизировав процесс обучения, мы планируем выйти за пределы вузов, чтобы каждый житель нашей страны смог, не выходя из дома, пройти короткое обучение и тут же начать использовать приобретенные навыки в своей работе или в собственном проекте", — сказал руководитель Web3on Юрий Шмонин.

Уточняется, что сейчас проект находится на стадии прототипа, он запущен в пилотном режиме в московском вузе. Платформой уже заинтересовались университеты из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

"Наши исследования, в том числе серия проблемных интервью, показывают, что в вузах сегодня недостаточно преподавателей по сквозным технологиям, а также отсутствует образовательный инструментарий, которым могли бы пользоваться студенты и преподаватели. Наша платформа Web3on позволяет в сжатые сроки обучить вузовских преподавателей и дать инструменты для дальнейшего обучения студентов, в том числе гуманитарных специальностей", — отмечает руководитель проекта.