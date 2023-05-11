С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Использование криптовалют во внешнеторговых расчетах РФ не предполагается проводить с использованием биржевых инструментов, но конкретная модель эксперимента пока не определена, рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума зампред ЦБ Алексей Гузнов. Криптобиржа Coinbase не уйдет из США

Ранее, в апреле, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече в Госдуме с фракцией "Новые люди" заявила, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента, при этом отметив, что Банк России продолжает придерживаться позиции о недопустимости использования криптовалюты внутри страны. В апреле Гузнов также отмечал, что в ходе эксперимента посредством анализа будет установлен список специальных уполномоченных организаций, которые будут использовать криптовалюту в указанных целях.

"Предполагается, что это будет действительно эксперимент (по использованию криптовалют во внешнеторговых расчетах — ред.), который позволит объединить потоки тех, у кого возникает потребность в криптовалюте в качестве элемента внешнеторговой деятельности как покупателя, и продавцов криптовалюты. Пока это не предполагается биржевым образом делать. Это может быть несколько другая модель. Идет отбор и компаний, и участников эксперимента", — сказал Гузнов.

В конце марта глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге, и почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, считает он.

Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.

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