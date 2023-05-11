С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) будет несколько скорректирован, в частности может быть либерализован доступ иностранных инвесторов на российский рынок ЦФА, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном юридическом форуме. В ЦБ раскрыли порядок использования криптовалют во внешнеторговых расчетах

"Несколько мы подкорректируем закон о ЦФА с тем, чтобы он был более комфортным для участников рынка. Может быть, либерализуем участие иностранных партнеров, которым интересно приобретать цифровые активы", — сказал Аксаков.

Он также отметил, что рынок ЦФА на данный момент развивается не так быстро, как все ожидали. По мнению Аксакова, процесс эмиссии цифровых финансовых активов активизируется, когда будет принят закон о цифровом рубле, выступающем посредником финансовых операций в этой сфере.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.