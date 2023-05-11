МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Криптовалюту в России необходимо быстрее легализовать, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном юридическом форуме.

"Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать. Активно использовать во внешних расчетах", — сказал Аксаков. Аксаков допустил появление иностранных инвесторов на рынке ЦФА

Он также отметил, что если раньше у властей РФ были различные позиции относительно использования криптовалюты во внешнеторговых расчетах, то на данный момент все согласны, что во внешних расчетах криптовалюты должны активно использоваться.

В конце марта Аксаков заявил, что Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге, и почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, считает он.

Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.