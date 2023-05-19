КАЗАНЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин сомневается, что криптовалюты станут панацеей для расчетов в международной торговле, хотя они уже заняли некую нишу и должны использоваться как один из инструментов. В ЦБ ожидают "иранского сценария" на российском фондовом рынке

"Тема расчетов (во внешней торговле РФ — ред.) продолжает оставаться очень серьезной. При том что мы пытаемся найти нормальные механизмы расчетов, понятно, что до полной стабилизации ситуации с расчётами еще далеко. Нам нужно сделать все, чтобы использовать любые передачи денежных средств за поставляемые товары, оказываемые работы и услуги. В этом смысле криптовалюты являются одним из инструментов, который может быть использован", — сказал он, выступая на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир. KazanForum".

Он добавил, что это касается как цифровых финансовых активов, как их определяет российское законодательство, так и классических криптоактивов.

"Когда будет создан цифровой рубль, я уверен, и там мы найдем возможность взаимного использования цифрового рубля и иных аналогов иностранных государств при расчётах в международной торговле. Но вряд ли криптовалюты, цифровые валюты будут панацеей, наверняка это будет один из инструментов, который займет свою нишу. Он сегодня уже занял некую нишу в международных расчётах", — заключил Чистюхин.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.