МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Брокеры, биржи и иные центральные контрагенты должны уже в силу действующих лицензий иметь возможность выполнять функцию оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир". Криптовалюты не станут панацеей во внешних расчетах, заявили в ЦБ

"Лицензии оператора обмена (ЦФА — ред.) не надо выдавать брокерам, биржам и центральным контрагентам. Они должны в силу действующих лицензий иметь возможность выполнять такую функцию. Мы сделаем гигантский шаг вперед, предоставив посредникам, которые обслуживают сегодня уже 25 миллионов физических лиц на фондовом рынке, возможность дотянутся по привычным схемам до цифровых финансовых активов", — сказал Швецов.

Он также уточнил, что на данный момент в России существуют пять платформ операторов ЦФА, однако ни одного оператора их обмена.

"Когда у нас появятся действительно операторы обмена, которые будут подключены ко всем платформам, инвестору будет легко дотянуться до каждого цифрового актива, который был выпущен на этих платформах", — дополнил Швецов.

ЦФА — это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.