МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Криптовалюты, в том числе "стейблкоины" (привязанные к традиционным, "фиатным" валютам), пока не конкуренты этим обычным валютам и в основном используются в "нелегальных" сферах и представляют собой спекулятивный инструмент, считает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Криптовалюта: что это, как используется и чем отличается от обычных денег

"В свое время были разговоры о том, что появятся глобальные стейблкоины… но регуляторы остановили этот процесс. Поэтому такого рода валюты далеко не являются конкурентными фиатным валютам и в принципе используется в нелегальных или полулегальных сферах. Сами криптовалюты используются как некий спекулятивный актив и ничто другое", — сказала она на Евразийском экономическом форуме.

Что же касается использования криптовалюты в международных платежах, то оно не получило большого распространения из-за неразвитости системы финансовых услуг, обслуживающих внешнюю торговлю с оплатой в криптовалютах, и проблем со скоростью проведения платежей и их стоимостью, оказавшейся не столь низкой, как ожидалось, считает Юдаева.

"Очень важная проблема состоит в том, что необеспеченные криптовалюты, по всей видимости, слишком волатильны, чтобы использовать их для внешней торговли. В стейблкоинах другая проблема — они подвержены набегам держателей, колебаниям стоимости. Мы наблюдали это в прошлом и позапрошлом году", — заключила она.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.