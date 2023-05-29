МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В России вместо учреждения одной национальной криптобиржи планируется установить правила создания и работы таких структур, рассказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Криптовалюта: что это, как используется и чем отличается от обычных денег

По его словам, биржи будут использовать для проведения международных расчетов и в том числе обхода санкций, поэтому против них могут начать вводить рестрикции.

В то же время смогут появляться новые организации, при этом они должны соответствовать правилам.

Директор департамента финансовой политики минфина Иван Чебесков рассказал, что в ведомстве не поддерживали создание национальной криптобиржи, скорее была идея законодательно урегулировать возможность учреждения бизнесом таких площадок. Создание отечественной криптобиржи обсуждалось в конце прошлого года, ее появления ожидали уже во втором квартале 2023-го.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов объяснил, что говорить о биржах в классическом понимании этого слова пока преждевременно. По его словам, скорее всего это будут организации, которые помогут в проведении трансграничных сделок с криптовалютами: через них российские компании смогут, например, расплачиваться за параллельный импорт.

Директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко отметил, что введение общих правил создания и работы криптобирж поможет минимизировать риски наложения санкций и кибератак, а также исключить случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке.