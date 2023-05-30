МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Майнеры в России по итогам 2022 года добыли криптовалюты примерно на 50-60 миллиардов рублей, заявил директор Skolkovo Fintech Hub Павел Новиков на конференции "Сбера" "Финансы будущего: вызовы и возможности". В России введут правила создания и работы криптобирж, заявили в Госдуме

"В том году было, по-моему, 50-60 миллиардов рублей. Второе место в мире на текущий момент", — сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько заработали майнеры в России по итогам 2022 года.

Новиков также уточнил, что майнеры в своей деятельности в 2022 году использовали порядка одного гигаватта электроэнергии. По мнению эксперта, высокая эффективность майнинга в России может объясняться распространенной практикой нелегального использования электроэнергии при добыче криптовалюты.

В конце марта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Дума рассмотрит закон о майнинге и почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, считает он.

Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.