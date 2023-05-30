В "Сбере" назвали число использующих криптовалюту россиян
Зампред правления "Сбера" Попов: криптовалюту в России используют 13 миллионов человек
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Криптовалютой в России на сегодняшний день пользуются порядка 13 миллионов человек, дневной оборот составляет более 10 миллиардов рублей, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
"В России уже 13 миллионов пользователей криптовалют… У нас есть одно серьезное ограничение — невозможно приобрести криптоинструменты за безнал. Для этого надо топать в обменник, приносить наличку, что в нашем безналичном обществе, где уже 73% расчетов происходит с использованием безналичных инструментов, выглядит как архаизм", — сказал он на конференции "Сбера" "Финансы будущего: вызовы и возможности".
При этом дневной оборот криптоинструментов в стране составляет более 10 миллиардов рублей, около 20 тысяч криптовалютных кошельков ежедневно осуществляют транзакции, добавил Попов.
https://1prime.ru/cripta/20230530/840714234.html
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