МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Криптовалютой в России на сегодняшний день пользуются порядка 13 миллионов человек, дневной оборот составляет более 10 миллиардов рублей, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Глава Skolkovo Fintech Hub рассказал, сколько заработали майнеры в России

"В России уже 13 миллионов пользователей криптовалют… У нас есть одно серьезное ограничение — невозможно приобрести криптоинструменты за безнал. Для этого надо топать в обменник, приносить наличку, что в нашем безналичном обществе, где уже 73% расчетов происходит с использованием безналичных инструментов, выглядит как архаизм", — сказал он на конференции "Сбера" "Финансы будущего: вызовы и возможности".

При этом дневной оборот криптоинструментов в стране составляет более 10 миллиардов рублей, около 20 тысяч криптовалютных кошельков ежедневно осуществляют транзакции, добавил Попов.