МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Суд удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о заморозке активов BAM Management и BAM Trading — дочерних компаний криптобиржи Binance в США, следует из документа окружного суда США по округу Колумбия. Финаналитик назвал последствия ограничения работы криптобиржи Binance

"Данное дело рассматривается судом по срочному ходатайству истца, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, о вынесении следующих постановлений в отношении ответчиков Binance Holdings Limited, BAM Trading Services, BAM Management US Holdings и Чанпэна Чжао (главы Binance — ред.): постановление о заморозке активов BAM Management и BAM Trading", — говорится в документе.

"Постановление о замораживании активов BAM необходимо для сохранения статус-кво, предотвращения растраты или перевода этих активов из-под юрисдикции данного суда, а также для защиты способности данного суда присудить судебную помощь в виде возмещения убытков, процентов и гражданских штрафов", — заявила SEC в деле, которое она подала в окружной суд США.

В документе отмечается, что суд удовлетворил ходатайство SEC. Кроме того, суд обязал криптобиржу в течение 10 дней вернуть клиентам все фиатные валюты и криптоактивы, которые находятся на счету Binance.US.

Ранее, во вторник, SEC предъявила обвинения Coinbase в нарушении законодательства в сфере ценных бумаг. Как утверждает регулятор, криптобиржа "переплетает" традиционные услуги биржи, брокера и клирингового агентства и не зарегистрировала ни одну из этих деятельностей в SEC, как предполагает соответствующее законодательство.