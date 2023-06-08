МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Управление финансового надзора Великобритании (FCA) вводит с 8 октября новые правила для рекламы криптовалют из-за стремительного роста их популярности, следует из заявления регулятора.
"Новые правила вводятся после того, как исследование FCA показало, что предполагаемое количество владельцев криптовалют увеличилось более чем в два раза с 2021 по 2022 год", — сказано в заявлении.
Отмечается, что новые правила будут действовать с 8 октября 2023 года. Нововведения предполагают, что компании должны будут предупреждать инвесторов о возможных рисках, связанных с владением криптовалютой, а также проверять клиентов на знание и опыт в сфере криптовалютных инвестиций. Помимо этого, будут запрещены рекламы с бонусами за рекомендацию услуг фирм друзьям.
https://1prime.ru/cripta/20230608/840781637.html
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