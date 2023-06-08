МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Управление финансового надзора Великобритании (FCA) вводит с 8 октября новые правила для рекламы криптовалют из-за стремительного роста их популярности, следует из заявления регулятора. Финаналитик назвал последствия ограничения работы криптобиржи Binance

"Новые правила вводятся после того, как исследование FCA показало, что предполагаемое количество владельцев криптовалют увеличилось более чем в два раза с 2021 по 2022 год", — сказано в заявлении.

Отмечается, что новые правила будут действовать с 8 октября 2023 года. Нововведения предполагают, что компании должны будут предупреждать инвесторов о возможных рисках, связанных с владением криптовалютой, а также проверять клиентов на знание и опыт в сфере криптовалютных инвестиций. Помимо этого, будут запрещены рекламы с бонусами за рекомендацию услуг фирм друзьям.