МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Американское подразделение криптобиржи Binance приостановило прием депозитов в долларах после иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), следует из сообщения BinanceUS в Twitter. Британский регулятор введет новые правила для рекламы криптовалют

"Стремясь защитить наших клиентов и платформу, сегодня мы приостанавливаем депозиты в долларах и уведомляем клиентов о том, что наши банковские партнеры готовятся приостановить каналы вывода фиатных (долларовых) средств уже 13 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

В среду окружной суд США удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о заморозке активов BAM Management и BAM Trading — дочерних компаний криптобиржи Binance в США.

Во вторник, SEC предъявила обвинения Coinbase в нарушении законодательства в сфере ценных бумаг. Как утверждает регулятор, криптобиржа "переплетает" традиционные услуги биржи, брокера и клирингового агентства и не зарегистрировала ни одну из этих деятельностей в SEC, как предполагает соответствующее законодательство.