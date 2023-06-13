МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Американское подразделение криптобиржи Binance просит суд отменить заморозку его активов по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) взамен на другие меры, следует из документа криптобиржи, отправленного в суд. Финаналитик назвал последствия ограничения работы криптобиржи Binance

"Суд должен отклонить ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США и вместо этого принять предложенное ответчиками требование относительно активов клиентов и других средств судебной защиты", — говорится в документе.

Что касается этих предложенных требований, то они заключаются в обеспечение того, чтобы активы клиентов американский "дочек" продолжали обслуживаться в США и чтобы персонал в США имел контроль над любыми электронными ключами; чтобы "дочки" продолжали контролировать активы клиентов; в обеспечении сохранности документов и информации, ведения бухгалтерии.

"При замораживании всех активов компании банковские партнеры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств для любых целей, включая выкуп средств клиентами", — объясняет свою позицию криптобиржа, добавив, что заморозка её активов в США фактически выведет американские "дочки" из бизнеса и помешает им защищать себя в этом судебном процессе.

Binance – ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. В начале месяца SEC предъявила 13 обвинений Binance и ее руководителю Чанпэну Чжао в нарушении законодательства о ценных бумагах, после чего, 7 июня, окружной суд США удовлетворил ходатайство SEC о заморозке активов BAM Management и BAM Trading — дочерних компаний криптобиржи Binance в США.

В частности, обвинения к криптобирже предъявляются по нескольким направлениям, включая незарегистрированное предложение биржевых и брокерских услуг, а также незарегистрированная торговля криптоактивами; манипуляции с контролем различных подразделений Binance для обхода законов США о ценных бумагах; введение клиентов криптобиржи в заблуждение относительно адекватного контроля рисков и объема торгов.