МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Американское подразделение криптобиржи Binance и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) будут по предложению суда работать над компромиссным решением, которое позволит избежать полного замораживания активов криптовалютной торговой платформы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на окружную судью США Эми Берман Джексон. Финаналитик назвал последствия ограничения работы криптобиржи Binance

Как передает агентство, во вторник Джексон заявила, что обе стороны "не так уж далеки друг от друга" в вопросе о том, как защитить миллиарды долларов средств клиентов, не закрывая биржу на время рассмотрения иска SEC. И она направила их к мировому судье для работы над компромиссным соглашением.

"Полное закрытие биржи создаст значительные последствия не только для компании, но и для рынка цифровых активов в целом", — приводит агентство слова судьи.

Ранее, во вторник, криптобиржа попросила суд отменить заморозку ее активов по запросу SEC и изложила ряд предложений взамен.

Binance – ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. В начале месяца SEC предъявила 13 обвинений Binance и ее руководителю Чанпэну Чжао в нарушении законодательства о ценных бумагах, после чего, 7 июня, окружной суд США удовлетворил ходатайство SEC о заморозке активов BAM Management и BAM Trading — дочерних компаний криптобиржи Binance в США.

В частности, обвинения к криптобирже предъявляются по нескольким направлениям, включая незарегистрированное предложение биржевых и брокерских услуг, а также незарегистрированная торговля криптоактивами; манипуляции с контролем различных подразделений Binance для обхода законов США о ценных бумагах; введение клиентов криптобиржи в заблуждение относительно адекватного контроля рисков и объема торгов.