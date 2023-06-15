МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Майнеры криптовалют в РФ потенциально могли бы платить налогами порядка 20 миллиардов рублей в год при текущих условиях, сказал на сессии ПМЭФ "Майнинг как "белый лебедь" российской экономики: что нужно делать уже сейчас?" директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков. МИД Венгрии оценил ход расследования терактов на "Северных потоках"

"По нашим расчетам, добывается криптовалюты примерно на 4 миллиарда долларов, а прибыль майнеров примерно составляет в районе 100 миллиардов рублей. Исходя из этого можно сделать расчет, применив ставку 20%, что при текущих условиях это могло бы быть порядка 20 миллиардов рублей", — сказал он.

Но если будут созданы "правильные предпосылки", то возможно кратное увеличение отрасли и, соответственно, налоговых взносов, добавил чиновник.

"Нам важно, чтобы были созданы все условия для работы отрасли, а потом уже будут все плюсы от этого, в том числе и налоги, которые придут в бюджет", — добавил Чебесков.

ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.