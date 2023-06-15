МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Частный майнинг нельзя запретить, но можно дать инвесторам альтернативу в виде возможности вложиться в паевые фонды или бумаги компаний, занимающихся этим профессионально, подготовив законодательную базу. Это избавит от проблем с энергосектором и позволит людям зарабатывать, рассказал агентству "Прайм" гендиректор BitRiver Игорь Рунец. Аксаков: криптомайнеры смогут работать в правовом поле с 2024 года

"Если в каждой квартире установить майнер, это может обрушить всю энергосистему многоквартирного дома, возникнет новое перекрестное субсисдирование. Вместо этого стоило бы урегулировать сферу так, чтобы появился цивилизованный рынок, иначе люди продолжат майнить в гаражных условиях", — сказал он.

При этом у России колоссальные возможности промышленного майнинга. Очевидно, что даже пять гигаватт — далеко не предел роста. Между тем, это 400 миллиардов рублей инвестиций в новые предприятия, порядка 10 тысяч новых рабочих мест.

Предприятия могут находиться в любом регионе, где есть профицит энергобаланса. Это, например, северо-запад России: там фактически пропадает энергия, которую перестали покупать в Европе. Или нефтедобывающие регионы, где компании сжигают попутный нефтяной газ, который и платят за это штрафы. Майнинговые компании готовы его покупать и строить генерацию, рассказал Рунец.

Отрасль дает ликвидность для трансграничных расчетов, что актуально в условиях санкционных ограничений. Ее потенциал отвечает текущим потребностям российских предприятий и решит часть проблем с покупкой оборудования за рубежом, заключил он.