МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые с середины апреля достигла 30 тысяч долларов, следует из данных торгов. Стоимость биткоина превысила 29 тысяч долларов впервые с 7 мая

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.55 мск дорожал на 10,47% за сутки — до 29 886 долларов. Минутами ранее стоимость криптовалюты достигала 30 тысяч долларов – впервые с 19 апреля.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 10,52% — в среднем до 29 870 долларов. Динамика также приводится за сутки.

На прошлой неделе инвесткомпания BlackRock подала заявку на создание ETF (торгуемого на бирже фонда) на биткоин. То же самое сделала и компания WisdomTree Inc. По словам аналитиков, эти новости способствуют росту на криптовалютном рынке.

"Объявление крупными организациями о подаче заявок на биткоин-ETF определенно вернуло бычий настрой на криптовалютные рынки", — цитирует канал CNBC главу отдела международных рынков CoinDCX Виджая Айяра (Vijay Ayyar).