МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые с июня прошлого года превысила 31 тысячу долларов, следует из данных торгов. Цена биткоина растет примерно на 11 процентов, достигая 20,8 тысяч долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.15 мск дорожал на 4,7% за сутки — до 31 380 долларов. По данным биржи, больше 31 тысячи долларов в последний раз криптовалюта стоила в июне прошлого года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,72% — в среднем до 31 378 долларов. Динамика также приводится за сутки.

Трейдеры продолжают отыгрывать новости о том, что на прошлой неделе инвесткомпания BlackRock подала заявку на создание ETF (торгуемого на бирже фонда) на биткоин.

"Подача заявки BlackRock – это большая новость для биткоина, поскольку компания тесно связана с регуляторами… Стоит также отметить, что BlackRock не стала бы тратить время и ресурсы на заявку, если бы не рассматривала вероятность сильного биткоина в долгосрочной перспективе", — цитирует агентство Блумберг аналитиков K33.