Цена биткоина впервые c июня 2022 года превысила 31 тысячу долларов
Биткоин по состоянию на 19.15 мск дорожал на бирже Binance на 4,7 процента - до 31 380 долларов
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина впервые с июня прошлого года превысила 31 тысячу долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.15 мск дорожал на 4,7% за сутки — до 31 380 долларов. По данным биржи, больше 31 тысячи долларов в последний раз криптовалюта стоила в июне прошлого года.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,72% — в среднем до 31 378 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Трейдеры продолжают отыгрывать новости о том, что на прошлой неделе инвесткомпания BlackRock подала заявку на создание ETF (торгуемого на бирже фонда) на биткоин.
"Подача заявки BlackRock – это большая новость для биткоина, поскольку компания тесно связана с регуляторами… Стоит также отметить, что BlackRock не стала бы тратить время и ресурсы на заявку, если бы не рассматривала вероятность сильного биткоина в долгосрочной перспективе", — цитирует агентство Блумберг аналитиков K33.
https://1prime.ru/cripta/20230623/840911966.html
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