МИНСК, 2 июл — ПРАЙМ. В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалютой между физическими лицами, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. Binance запустила локальную криптобиржу в Казахстане

В ведомстве отметили, что с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли в Белоруссии деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей (примерно 7,3 миллиона долларов).

"Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем. Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ (Парка высоких технологий — ред.).

Введение практики, схожей с порядком обмена иностранных валют, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий станет просто невыгодно орудовать в Белоруссии, отметили в МВД республики.