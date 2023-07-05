ЦЮРИХ, 5 июл — ПРАЙМ. Управление финансового надзора Дании обязало местный банк Saxo Bank к концу 2024 года избавиться от активов в криптовалюте, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства. Bloomberg: Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей мира

"Saxo Bank, у которого есть платформа для торговли криптовалютой для клиентов, также владеет собственными криптоактивами в качестве хеджирования рыночного риска. Такая торговля не входит в список законных видов деятельности финансовых учреждений Дании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила, касающиеся криптовалютных рынков, вступят в силу только в конце 2024 года, поэтому на данный момент эта сфера "остается нерегулируемой".

Как поясняет агентство, сейчас к Saxo Bank приковано повышенное внимание со стороны датских регуляторов в связи с тем, что июне банк стал системно значимым финансовым учреждением.

В финансовой организации агентству заявили, что Saxo Bank владеет ограниченным пакетом криптоактивов, поэтому решение датского ведомства окажет незначительное влияние на его бизнес.