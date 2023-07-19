МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance планирует сосредоточиться на партнерстве с разработчиками видеоигр, компаниями из индустрии развлечений и спортивными организациями в сфере NFT, рассказал РИА Новости региональный директор Binance Владимир Смеркис. Bloomberg сообщил, что Дания обязала Saxo Bank избавиться от криптовалюты

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, в том числе из сферы цифровых искусств, игр, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.

"Говоря о планах, то выделю основные моменты. Binance сосредоточится на партнерстве с игровыми компаниями, индустрией развлечений и спортивными организациями для запуска специальных коллабораций NFT, используя широкий интерес к этим секторам", — сказал Смеркис.

Он также отметил, что Binance будет работать над поддержкой межсетевых решений NFT для обеспечения более плавной передачи и управления токенами в различных блокчейнах.

"С 2020 года NFT приобрели значительную популярность благодаря растущему распространению и интересу со стороны различных секторов, включая искусство, игры, спорт и развлечения. Художники, знаменитости и бренды входили в пространство NFT, способствуя его расширению. 2023 год для невзаимозаменяемых токенов достаточно сложный: продажи NFT достигли пика в начале года, за которым последовало общее снижение активности в последние несколько месяцев. Медвежий тренд в сочетании со снижением интереса участников рынка создал препятствия для рынка NFT", — дополнил Смеркис.

Тем не менее, он полагает, что рынок NFT еще относительно молод, и у технологии есть потенциал для дальнейшего роста и инноваций. По мере развития отрасли, скорее всего, появятся новые варианты использования, платформы и нормативно-правовая база, формирующие будущий ландшафт NFT, считает представитель Binance. Что касается платформы Binance NFT, то с момента ее запуска в 2021 году на ней было продано 3,9 миллиона NFT, дополнил Смеркис.

Binance – ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.