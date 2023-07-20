МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Корреляция стоимости биткоина с рынком традиционных финансов (индексом S&P 500) достигла своего минимума более чем за 3 года и по состоянию на конец первого полугодия 2023 года составляет лишь 7%, говорится в обзоре рынка криптовалют за первые 6 месяцев 2023 года от Binance Research, который есть в распоряжении РИА Новости. Криптобиржа Binance намерена сотрудничать с игровыми компаниями в сфере NFT

"Корреляция биткоина с S&P 500 на данный момент находится на самом низком уровне более чем за 3 года, поддерживая аргумент о том, что биткоин можно использовать в качестве инструмента диверсификации. Корреляция снизилась примерно с 45% в январе до лишь 7% в конце июня. В 2022 году в среднем этот показатель составлял 56%", — уточняется в обзоре.

Binance Research отмечает, что ранее биткоин зачастую считался инструментом для диверсификации инвестиционного портфеля, поскольку динамика его стоимости была во много независима от традиционных финансовых рынков. Однако ситуация изменилась в прошлом году, когда в мае корреляция биткоина с S&P 500 достигла своего исторического пика в 75% на фоне повышения ставок центральными банками во всем мире.

Binance Research — исследовательское подразделение Binance — ведущей мировой "блокчейн-экосистемы" и поставщика криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.