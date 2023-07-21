МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и трех других бывших топ-менеджеров с целью вернуть более одного миллиарда долларов, которые, как утверждается, были присвоены в месяцы, предшествовавшие краху в ноябре 2022 года, сообщает газета Financial Times. Bloomberg сообщил, что Дания обязала Saxo Bank избавиться от криптовалюты

Иск был подан в суд по делам банкротств штата Делавэр. В иске говорится о многочисленных сделках с акциями, покупкой недвижимости, денежных трансферах и других операциях, которые, по мнению кризисного руководства компании, должны быть отменены в соответствии с законодательством о банкротстве.

В 2022 году году FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Bloomberg 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX. В некоторых отчетах утверждается, что финансовые проблемы FTX связаны с тем, что биржа предоставила средства клиентов криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, созданному Бэнкманом-Фридом.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских островах в декабре 2022 года и экстрадирован в США, где ему предъявили федеральные обвинения.

Процесс по делу Бэнкмана-Фрида, который отвергает обвинения и отпущен под залог в 250 миллионов долларов, начнется в октябре 2023 года.