МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Гендиректор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг сообщил газете Financial Times, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) просила ее прекратить торговлю всеми криптовалютами, кроме биткоина, прежде чем подавать на биржу в суд, но та отказалась. Криптобиржа-банкрот FTX требует от экс-руководства более миллиарда долларов

В прошлом месяце комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптовалютную биржу Binance и ее главу Чанпэна Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами. На следующий день SEC предъявила обвинения и криптобирже Coinbase, заявив, что последняя нарушила законодательство в сфере ценных бумаг, выступая в качестве незарегистрированного брокера, национальной биржи и клирингового агентства.

"Они вернулись к нам и сказали… "Мы считаем, что любой актив, кроме биткоина, является ценной бумагой". Мы спросили, как же они пришли к такому выводу, ведь наша интерпретация закона не такая. А они ответили: "Мы не собираемся вам это объяснять, вы должны исключить из перечня все активы, кроме биткоина", — сказал газете Армстронг. Сама Комиссия заявила изданию, что не выдвигала никаких формальных требований к компаниям "по исключению криптовалютных активов".

Уточняется, что SEC отнесла 13 криптовалют с низким объемом торгов на платформе Coinbase к ценным бумагам и утверждала, что, предлагая их клиентам, биржа попадает в сферу действия регулятора. "В тот момент у нас действительно не было выбора, исключение из списка всех активов, кроме биткоинов, что, кстати, не соответствует закону, означало бы конец криптоиндустрии в США. Так что выбор был довольно простой — пойдем в суд и посмотрим, что он скажет", — добавил Армстронг.

Газета уточняет, что если бы Coinbase согласилась, это могло бы создать прецедент, который оставил бы подавляющее большинство американских криптовалютных компаний вне правового поля, если бы они не зарегистрировались в Комиссии.

21 июля Палата представителей США опубликовала внесенный туда законопроект, направленный на регуляцию в стране цифровых активов и создание нормативной базы для защиты инвесторов в криптовалютном секторе. В нем, в частности, давались определения основных терминов криптовалютной торговли, в том числе "цифрового актива" — он исключает из себя традиционные ценные бумаги, в частности акции и облигации.