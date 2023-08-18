МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг опускалась ниже 25 тысяч долларов, сообщает сайт CoinDesk. Корреляция биткоина с индексом S&P 500 упала до минимума за три года

По состоянию на 01.19 мск цена биткойна составляет 26 357,43 доллара, снизившись на 8,86%.

Исходя из данных Binance, стоимость биткоина снижается третий день подряд. С начала месяца криптовалюта подешевела на 4,81% после падения стоимости на 4,07% в июле. Отметку в 30 тысяч долларов цена биткоина в последний раз превышала 9 августа.