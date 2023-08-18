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2023
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Стоимость биткоина на торгах опускалась ниже 25 тысяч долларов
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Стоимость биткоина в четверг опускалась ниже 25 тысяч долларов, сообщает сайт CoinDesk. По состоянию на 01.19 мск цена биткойна составляет 26 357,43 доллара, снизившись на 8,86%... ПРАЙМ, 18.08.2023
криптовалюты, финансы, новости, биткоин, криптовалюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг опускалась ниже 25 тысяч долларов, сообщает сайт CoinDesk.
По состоянию на 01.19 мск цена биткойна составляет 26 357,43 доллара, снизившись на 8,86%.
Исходя из данных Binance, стоимость биткоина снижается третий день подряд. С начала месяца криптовалюта подешевела на 4,81% после падения стоимости на 4,07% в июле. Отметку в 30 тысяч долларов цена биткоина в последний раз превышала 9 августа.