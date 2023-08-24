МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Дефицит мощностей для майнинга в России начался с весны и продлится 1,5-2 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Intelion Data Systems промышленного оператора по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования, Тимофей Семенов. Россиянам объяснили, что заменит "гаражный" майнинг

"Дефицит мощностей наблюдается уже с марта-апреля этого года. По нашим прогнозам, он сохранится в ближайшие 1,5-2 года, но многое будет зависеть от скорости ввода в эксплуатацию новых площадок, которые сейчас активно строятся компаниями", — сказал он.

Энергопотребление промышленными майнерами в России составляет 1,3-1,5 ГВт, и к концу 2023 года оно может вырасти до 2-2,5 ГВт, приводят данные в Intelion Data Systems. По словам Семенова, Россия становится все больше привлекательной для майнеров, за последние месяцы спрос на размещение майнинг-оборудования на площадках компании вырос в 3-4 раза.

"В пользу нашей страны могут сыграть сразу ряд факторов: стоимость электроэнергии, резервы свободных мощностей, развитая во многих регионах страны энергетическая инфраструктура, выгодный курс рубля, а также поддержка правительства и активизация усилий ряда компаний", — полагает Семенов. По его оценкам, объем потребляемой электроэнергии отраслью может достигнуть 6,58 ГВт, а общий объем инвестиций в экономику РФ составить более 400 миллиардов рублей, при этом более 60 миллиардов рублей из которых поступят предприятиям энергетической отрасли страны. Развитие индустрии энергоемких вычислений также может стать потенциально выгодным для ряда регионов России, которые получат дополнительные преимущества в виде налоговых поступлений и новых рабочих мест.

"Однако, несмотря на профицит мощности на объектах генерации в России, подключить напрямую устройства к крупному энергоблоку не получится", — обращает внимание эксперт. Причиной тому — нехватка промышленных площадок для майнинга. "Весь путь от объекта электрогенерации до конечной стойки, куда можно подключить майнинг оборудование, требует дополнительных затрат. Сейчас на объектах генерации мощность есть, а вот конкретных "машино-мест" для майнинг устройств очень мало. Для размещения оборудования требуется определенная понижающая инфраструктура и ЦОД, строительство которых требует времени", — объясняет Семенов.

Средний цикл запуска нового майнинг-ЦОДа от момента выбора площадки до его полноценного введения в эксплуатацию, по данным компании, составляет от 1 до 1,5 лет. "Имеющихся запасов свободных мощностей нет, и рынок столкнулся с превышением спроса над предложением. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда клиенты хотят размещаться, а компании еще не успели построить новые площадки", — констатирует эксперт.