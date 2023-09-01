МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Минфин и ЦБ РФ до сих пор имеют разные позиции по регулированию криптовалюты, пока находятся в дискуссии, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на конференции Центрального банка "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Американский регулятор попросил Coinbase прекратить торговлю криптовалютами

"Ну, да, действительно, у нас до сих пор есть разные позиции. Это факт же — крипта, она присутствует. Производится куча транзакций постоянно, каждый день, но не регулировать это, на наш взгляд, неправильно. Мы считаем, что законодательно нужно что-то запретить — расчеты, другие различные операции, но что-то и легализовать. От этого мы все получим больше в развитии, в том числе этого рынка. Но пока мы находимся в дискуссиях по этому поводу", — сказал он.

В конце прошлого года министр сообщал, что Минфин и ЦБ РФ, которые придерживаются разных позиций, в 2023 году продолжат диалог о криптовалюте, и взаимовыгодное решение будет найдено.