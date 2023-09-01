2023-09-01T15:03:00+03:00
2023-09-01T15:03:29+03:00
2023-09-01T15:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/cripta/20230901/841636012.html
Силуанов рассказал о позициях Минфина и ЦБ по криптовалюте
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин и ЦБ РФ до сих пор имеют разные позиции по регулированию криптовалюты, пока находятся в дискуссии, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на конференции... ПРАЙМ, 01.09.2023
криптовалюты, финансы, новости, антон силуанов, минфин рф, банк россии, криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/92/841359212.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/92/841359212.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/92/841359211.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/92/841359211.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/91/841359199.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/91/841359199.jpg
https://1prime.ru/cripta/20230731/841236185.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Минфин и ЦБ РФ до сих пор имеют разные позиции по регулированию криптовалюты, пока находятся в дискуссии, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на конференции Центрального банка "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
"Ну, да, действительно, у нас до сих пор есть разные позиции. Это факт же — крипта, она присутствует. Производится куча транзакций постоянно, каждый день, но не регулировать это, на наш взгляд, неправильно. Мы считаем, что законодательно нужно что-то запретить — расчеты, другие различные операции, но что-то и легализовать. От этого мы все получим больше в развитии, в том числе этого рынка. Но пока мы находимся в дискуссиях по этому поводу", — сказал он.
В конце прошлого года министр сообщал, что Минфин и ЦБ РФ, которые придерживаются разных позиций, в 2023 году продолжат диалог о криптовалюте, и взаимовыгодное решение будет найдено.