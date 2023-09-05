МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance позволит пользователям вывести свои средства в случае ее ухода из России, который, впрочем, пока лежит в области больше теоретических рассуждений, следует из ответа технической поддержки биржи, с которым ознакомились РИА Новости. Силуанов рассказал о позициях Минфина и ЦБ по криптовалюте

В конце августа Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Binance сообщил, что биржа рассматривает вариант полного ухода из России. Ранее, в апреле прошлого года, криптобиржа сообщила об ограничении услуг для пользователей в РФ в соответствии с принятыми в отношении страны санкциями.

"В настоящий момент, в данной ситуации я могу лишь гипотетически рассуждать на данную тему (ухода из России — ред.), так как подобный вариант в настоящий момент не является актуальным, тем не менее, у вас будет возможность вывести ваши средства, уважаемый пользователь", — говорится в ответе техподдержки.

Binance – ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.