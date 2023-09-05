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Пользователи Binance смогут вывести средства при ее уходе из России
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Крупнейшая криптовалютная биржа Binance позволит пользователям вывести свои средства в случае ее ухода из России, который, впрочем, пока лежит в области больше теоретических... ПРАЙМ, 05.09.2023
криптовалюты, финансы, новости, binance, средства, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance позволит пользователям вывести свои средства в случае ее ухода из России, который, впрочем, пока лежит в области больше теоретических рассуждений, следует из ответа технической поддержки биржи, с которым ознакомились РИА Новости.
В конце августа Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Binance сообщил, что биржа рассматривает вариант полного ухода из России. Ранее, в апреле прошлого года, криптобиржа сообщила об ограничении услуг для пользователей в РФ в соответствии с принятыми в отношении страны санкциями.
"В настоящий момент, в данной ситуации я могу лишь гипотетически рассуждать на данную тему (ухода из России — ред.), так как подобный вариант в настоящий момент не является актуальным, тем не менее, у вас будет возможность вывести ваши средства, уважаемый пользователь", — говорится в ответе техподдержки.
Binance – ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.