МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Тема регулирования криптовалют в России зависла, однако уже осенью могут быть рассмотрены соответствующие законопроекты и вопрос в значительной степени может быть решен, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пользователи Binance смогут вывести средства при ее уходе из России

"Тема крипты у нас зависла, и, к сожалению, затянулась. Рынок есть, но рынок никак не регулируется… Я надеюсь, что осенью мы те законопроекты, которые уже направили на согласование, запустим в конкретную работу, и допускаю, что уже осенью этот вопрос в значительной степени будет отрегулирован", — отметил Аксаков на конференции Capital Markets.

Ранее в начале сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин и ЦБ РФ до сих пор имеют разные позиции по регулированию криптовалюты и пока находятся в дискуссии.

В июне Аксаков рассказывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами. Кроме того, по его словам, был предложен законопроект, касающийся ответственности криптовалютчиков за несоблюдение законов.