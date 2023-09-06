МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Владельцы криптовалюты сейчас никак не защищены – в этой сфере действует принцип "делай, что хочешь", поэтому Минфин РФ и предлагает вводить регулирование, заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Тема регулирования криптовалют в России зависла, заявил Аксаков

Ранее во вторник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что тема регулирования криптовалют в России зависла, однако уже осенью могут быть рассмотрены соответствующие законопроекты и вопрос в значительной степени может быть решен.

"Любой из вас сейчас может открыть криптокошелек за две минуты, в зависимости от скорости интернета. Можете купить, продать криптовалюту любую. Потом у вас ее может кто-нибудь украсть. И вас никто не защитит. Мы предлагаем это регулировать", — сообщил Чебесков в кулуарах форума Capital Markets.

Он отметил, что сейчас регулируется деятельность брокеров и других профучастников финрынка, но в криптоиндустрии можно "делать, что хочешь".

В начале сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин и ЦБ РФ до сих пор имеют разные позиции по регулированию криптовалюты и пока находятся в дискуссии.

В июне Аксаков рассказывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами. Кроме того, по его словам, был предложен законопроект, касающийся ответственности криптовалютчиков за несоблюдение законов.